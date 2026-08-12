Precio de Blackhole hoy

El precio actual de Blackhole (BLACK) hoy es $ 0.00172335, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLACK a USD es $ 0.00172335 por BLACK.

Blackhole actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 440,710, con un suministro circulante de 255.73M BLACK. Durante las últimas 24 horas, BLACK cotiza entre $ 0.00169685 (bajo) y $ 0.00176257 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.52, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00167322.

En el corto plazo, BLACK experimentó un cambio de -0.51% en la última hora y de -6.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.18K.

Información del mercado de Blackhole (BLACK)

Cap de mercado $ 440.71K$ 440.71K $ 440.71K Volumen (24H) $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 445.39K$ 445.39K $ 445.39K Suministro de Circulación 255.73M 255.73M 255.73M Suministro total 258,442,568.8493023 258,442,568.8493023 258,442,568.8493023

La capitalización de mercado actual de Blackhole es de $ 440.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.18K. El suministro circulante de BLACK es de 255.73M, con un suministro total de 258442568.8493023. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 445.39K.