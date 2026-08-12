Precio de Black Currency hoy

El precio actual de Black Currency (BC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BC a USD es $ 0 por BC.

Black Currency actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,225.67, con un suministro circulante de 1.00B BC. Durante las últimas 24 horas, BC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Black Currency (BC)

Cap de mercado $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Black Currency es de $ 18.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BC es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.23K.