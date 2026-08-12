Precio de Bitcoin 2 hoy

El precio actual de Bitcoin 2 (BTC2) hoy es $ 0.072436, con una variación del 1.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTC2 a USD es $ 0.072436 por BTC2.

Bitcoin 2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,300,544, con un suministro circulante de 17.95M BTC2. Durante las últimas 24 horas, BTC2 cotiza entre $ 0.072235 (bajo) y $ 0.074635 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 36.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01109407.

En el corto plazo, BTC2 experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -9.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.74K.

Información del mercado de Bitcoin 2 (BTC2)

Cap de mercado $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suministro de Circulación 17.95M 17.95M 17.95M Suministro total 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

La capitalización de mercado actual de Bitcoin 2 es de $ 1.30M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.74K. El suministro circulante de BTC2 es de 17.95M, con un suministro total de 17954380.095. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.30M.