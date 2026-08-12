Precio de Binancians hoy

El precio actual de Binancians (BINANCIANS) hoy es $ 0, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BINANCIANS a USD es $ 0 por BINANCIANS.

Binancians actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 84,053, con un suministro circulante de 1.00B BINANCIANS. Durante las últimas 24 horas, BINANCIANS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00177691, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BINANCIANS experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -20.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Binancians (BINANCIANS)

Cap de mercado $ 84.05K$ 84.05K $ 84.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.05K$ 84.05K $ 84.05K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Binancians es de $ 84.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BINANCIANS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.05K.