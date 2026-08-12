Precio de Billy Base hoy

El precio actual de Billy Base (BILLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILLY a USD es $ 0 por BILLY.

Billy Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,872, con un suministro circulante de 964.92M BILLY. Durante las últimas 24 horas, BILLY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01033622, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BILLY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Billy Base (BILLY)

Cap de mercado $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Suministro de Circulación 964.92M 964.92M 964.92M Suministro total 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

La capitalización de mercado actual de Billy Base es de $ 23.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BILLY es de 964.92M, con un suministro total de 964917753.7618145. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.87K.