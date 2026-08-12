Precio de Billy hoy

El precio actual de Billy (BILLY) hoy es $ 0, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILLY a USD es $ 0 por BILLY.

Billy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 393,060, con un suministro circulante de 982.83M BILLY. Durante las últimas 24 horas, BILLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.231516, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BILLY experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de +4.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.17K.

Información del mercado de Billy (BILLY)

Cap de mercado $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K Volumen (24H) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K Suministro de Circulación 982.83M 982.83M 982.83M Suministro total 982,833,809.692868 982,833,809.692868 982,833,809.692868

La capitalización de mercado actual de Billy es de $ 393.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.17K. El suministro circulante de BILLY es de 982.83M, con un suministro total de 982833809.692868. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 393.06K.