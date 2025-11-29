Precio de BESC MONEY hoy

El precio actual de BESC MONEY (MONEY) hoy es $ 9.69, con una variación del 4.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONEY a USD es $ 9.69 por MONEY.

BESC MONEY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 473,070, con un suministro circulante de 48.84K MONEY. Durante las últimas 24 horas, MONEY cotiza entre $ 9.66 (bajo) y $ 10.44 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 39.54, mientras que el mínimo histórico fue $ 9.66.

En el corto plazo, MONEY experimentó un cambio de -2.58% en la última hora y de -15.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BESC MONEY (MONEY)

Cap de mercado $ 473.07K$ 473.07K $ 473.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 473.07K$ 473.07K $ 473.07K Suministro de Circulación 48.84K 48.84K 48.84K Suministro total 48,841.21029288509 48,841.21029288509 48,841.21029288509

