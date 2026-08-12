Precio de BER hoy

El precio actual de BER (BER) hoy es $ 0, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BER a USD es $ 0 por BER.

BER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 730,515, con un suministro circulante de 1000.00M BER. Durante las últimas 24 horas, BER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00106735, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BER experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +3.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.86.

Información del mercado de BER (BER)

Cap de mercado $ 730.52K$ 730.52K $ 730.52K Volumen (24H) $ 56.86$ 56.86 $ 56.86 Cap. de mercado totalmente diluida $ 730.52K$ 730.52K $ 730.52K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

La capitalización de mercado actual de BER es de $ 730.52K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.86. El suministro circulante de BER es de 1000.00M, con un suministro total de 999999948.062281. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 730.52K.