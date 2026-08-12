Precio de Axiom hoy

El precio actual de Axiom (AXIOM) hoy es $ 0, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AXIOM a USD es $ 0 por AXIOM.

Axiom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,189, con un suministro circulante de 100.00B AXIOM. Durante las últimas 24 horas, AXIOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AXIOM experimentó un cambio de -3.20% en la última hora y de -0.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Axiom (AXIOM)

Cap de mercado $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Axiom es de $ 55.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AXIOM es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.19K.