Precio de Aventus hoy

El precio actual de Aventus (AVT) hoy es $ 0.407396, con una variación del 6.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVT a USD es $ 0.407396 por AVT.

Aventus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,318,497, con un suministro circulante de 9.89M AVT. Durante las últimas 24 horas, AVT cotiza entre $ 0.376674 (bajo) y $ 0.408924 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, AVT experimentó un cambio de +2.11% en la última hora y de +6.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.87K.

Información del mercado de Aventus (AVT)

Cap de mercado $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Volumen (24H) $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Suministro de Circulación 9.89M 9.89M 9.89M Suministro total 10,600,000.0 10,600,000.0 10,600,000.0

La capitalización de mercado actual de Aventus es de $ 4.32M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.87K. El suministro circulante de AVT es de 9.89M, con un suministro total de 10600000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.32M.