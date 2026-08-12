Precio de assface hoy

El precio actual de assface (ASSFACE) hoy es $ 0, con una variación del 1.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASSFACE a USD es $ 0 por ASSFACE.

assface actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,087, con un suministro circulante de 945.18M ASSFACE. Durante las últimas 24 horas, ASSFACE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00105703, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ASSFACE experimentó un cambio de -3.89% en la última hora y de -34.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de assface (ASSFACE)

Cap de mercado $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K Suministro de Circulación 945.18M 945.18M 945.18M Suministro total 999,781,331.230329 999,781,331.230329 999,781,331.230329

La capitalización de mercado actual de assface es de $ 26.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASSFACE es de 945.18M, con un suministro total de 999781331.230329. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.33K.