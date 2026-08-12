Precio de Arena Two hoy

El precio actual de Arena Two (ATWO) hoy es $ 0, con una variación del 5.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATWO a USD es $ 0 por ATWO.

Arena Two actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,577, con un suministro circulante de 140.90M ATWO. Durante las últimas 24 horas, ATWO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04753952, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ATWO experimentó un cambio de +2.53% en la última hora y de -10.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.79K.

Información del mercado de Arena Two (ATWO)

Cap de mercado $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Volumen (24H) $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 380.27K$ 380.27K $ 380.27K Suministro de Circulación 140.90M 140.90M 140.90M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Arena Two es de $ 53.58K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.79K. El suministro circulante de ATWO es de 140.90M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 380.27K.