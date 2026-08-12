Precio de Anyspend hoy

El precio actual de Anyspend (ANY) hoy es $ 0.0243781, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANY a USD es $ 0.0243781 por ANY.

Anyspend actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,363,006, con un suministro circulante de 220.00M ANY. Durante las últimas 24 horas, ANY cotiza entre $ 0.0239529 (bajo) y $ 0.02448186 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.262432, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02177347.

En el corto plazo, ANY experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +1.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 51.21.

Información del mercado de Anyspend (ANY)

Cap de mercado $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Volumen (24H) $ 51.21$ 51.21 $ 51.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Suministro de Circulación 220.00M 220.00M 220.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Anyspend es de $ 5.36M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.21. El suministro circulante de ANY es de 220.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.38M.