Precio de Antscoin hoy

El precio actual de Antscoin (ANTS) hoy es $ 0, con una variación del 1.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANTS a USD es $ 0 por ANTS.

Antscoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,430.38, con un suministro circulante de 999.65M ANTS. Durante las últimas 24 horas, ANTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANTS experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +4.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Antscoin (ANTS)

Cap de mercado $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K Suministro de Circulación 999.65M 999.65M 999.65M Suministro total 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

La capitalización de mercado actual de Antscoin es de $ 13.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANTS es de 999.65M, con un suministro total de 999653635.180796. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.43K.