Precio de Anoncoin hoy

El precio actual de Anoncoin (ANONCOIN) hoy es $ 0, con una variación del 4.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANONCOIN a USD es $ 0 por ANONCOIN.

Anoncoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 506,752, con un suministro circulante de 974.49M ANONCOIN. Durante las últimas 24 horas, ANONCOIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00271507, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANONCOIN experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -18.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.72K.

Información del mercado de Anoncoin (ANONCOIN)

Cap de mercado $ 506.75K$ 506.75K $ 506.75K Volumen (24H) $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 506.75K$ 506.75K $ 506.75K Suministro de Circulación 974.49M 974.49M 974.49M Suministro total 974,486,265.6463459 974,486,265.6463459 974,486,265.6463459

La capitalización de mercado actual de Anoncoin es de $ 506.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.72K. El suministro circulante de ANONCOIN es de 974.49M, con un suministro total de 974486265.6463459. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 506.75K.