Precio de AMC hoy

El precio actual de AMC (AMC) hoy es $ 0, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMC a USD es $ 0 por AMC.

AMC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 218,786, con un suministro circulante de 1.00B AMC. Durante las últimas 24 horas, AMC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02844162, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AMC experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.39K.

Información del mercado de AMC (AMC)

Cap de mercado $ 218.79K$ 218.79K $ 218.79K Volumen (24H) $ 3.39K$ 3.39K $ 3.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 218.79K$ 218.79K $ 218.79K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AMC es de $ 218.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.39K. El suministro circulante de AMC es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 218.79K.