Precio de Algola hoy

El precio actual de Algola (ALO) hoy es $ 0, con una variación del 49,69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALO a USD es $ 0 por ALO.

Algola actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15.096,09, con un suministro circulante de 1,00B ALO. Durante las últimas 24 horas, ALO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALO experimentó un cambio de +%0,11 en la última hora y de +%24,79 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Algola (ALO)

Cap de mercado $ 15,10K$ 15,10K $ 15,10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15,10K$ 15,10K $ 15,10K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de Algola es de $ 15,10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALO es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15,10K.