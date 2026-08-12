Precio de Akasha hoy

El precio actual de Akasha (AKA) hoy es $ 0, con una variación del 2.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AKA a USD es $ 0 por AKA.

Akasha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 141,167, con un suministro circulante de 999.99M AKA. Durante las últimas 24 horas, AKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.058342, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AKA experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 171.66.

Información del mercado de Akasha (AKA)

Cap de mercado $ 141.17K$ 141.17K $ 141.17K Volumen (24H) $ 171.66$ 171.66 $ 171.66 Cap. de mercado totalmente diluida $ 141.17K$ 141.17K $ 141.17K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

La capitalización de mercado actual de Akasha es de $ 141.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 171.66. El suministro circulante de AKA es de 999.99M, con un suministro total de 999993387.26. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 141.17K.