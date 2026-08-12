Precio de AiMalls hoy

El precio actual de AiMalls (AIT) hoy es $ 0.088634, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIT a USD es $ 0.088634 por AIT.

AiMalls actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,905, con un suministro circulante de 515.16K AIT. Durante las últimas 24 horas, AIT cotiza entre $ 0.087259 (bajo) y $ 0.089011 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.63.

Información del mercado de AiMalls (AIT)

Cap de mercado $ 72.91K$ 72.91K $ 72.91K Volumen (24H) $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.34K$ 75.34K $ 75.34K Suministro de Circulación 515.16K 515.16K 515.16K Suministro total 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

La capitalización de mercado actual de AiMalls es de $ 72.91K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.63. El suministro circulante de AIT es de 515.16K, con un suministro total de 822540.68999979. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.34K.