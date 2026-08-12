Precio de AgentTank hoy

El precio actual de AgentTank (TANK) hoy es $ 0, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TANK a USD es $ 0 por TANK.

AgentTank actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,879, con un suministro circulante de 999.72M TANK. Durante las últimas 24 horas, TANK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04527386, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TANK experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AgentTank (TANK)

Cap de mercado $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

La capitalización de mercado actual de AgentTank es de $ 32.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TANK es de 999.72M, con un suministro total de 999722937.351599. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.88K.