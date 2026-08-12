Precio de Afroman hoy

El precio actual de Afroman (FRO) hoy es $ 0, con una variación del 10.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRO a USD es $ 0 por FRO.

Afroman actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 86,615, con un suministro circulante de 999.14M FRO. Durante las últimas 24 horas, FRO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRO experimentó un cambio de +6.97% en la última hora y de -1.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Afroman (FRO)

Cap de mercado $ 86.62K$ 86.62K $ 86.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 86.62K$ 86.62K $ 86.62K Suministro de Circulación 999.14M 999.14M 999.14M Suministro total 999,139,873.728606 999,139,873.728606 999,139,873.728606

La capitalización de mercado actual de Afroman es de $ 86.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FRO es de 999.14M, con un suministro total de 999139873.728606. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 86.62K.