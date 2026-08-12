Precio de Aark Digital hoy

El precio actual de Aark Digital (AARK) hoy es $ 0, con una variación del 3.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AARK a USD es $ 0 por AARK.

Aark Digital actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 630,158, con un suministro circulante de 384.00M AARK. Durante las últimas 24 horas, AARK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.098937, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AARK experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +9.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.34K.

Información del mercado de Aark Digital (AARK)

Cap de mercado $ 630.16K$ 630.16K $ 630.16K Volumen (24H) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 639.86K$ 639.86K $ 639.86K Suministro de Circulación 384.00M 384.00M 384.00M Suministro total 690,656,298.7389711 690,656,298.7389711 690,656,298.7389711

La capitalización de mercado actual de Aark Digital es de $ 630.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.34K. El suministro circulante de AARK es de 384.00M, con un suministro total de 690656298.7389711. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 639.86K.