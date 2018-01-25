Análisis técnico de Zilliqa (ZIL) de hoy La página de análisis de Zilliqa proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZIL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zilliqa a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zilliqa (ZIL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002585 -- -10.09% -11.57% -37.37%

Indicadores técnicos de Zilliqa

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zilliqa en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 3 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002322 0.002322 R2 0.002322 0.002321 R1 0.002321 0.002321 PP 0.002321 0.002321 S1 0.00232 0.00232 S2 0.00232 0.00232 S3 0.002319 0.00232

Señales del mercado de Zilliqa Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.82 M $1.85 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.10M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $0.46 M Ventas activas en 7 días $0.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zilliqa Ingresos netos Precio de ZILUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.04 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zilliqa (ZIL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zilliqa en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZIL / USDT $0.002591 $0.002591 $0.002591 -5.02% 20.26M (USDT) Trade