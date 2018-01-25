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Análisis técnico de Zilliqa (ZIL) de hoy

Análisis técnico de Zilliqa (ZIL) de hoy

La página de análisis de Zilliqa proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZIL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zilliqa a continuación.

Cambio de precio de Zilliqa (ZIL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002585---10.09%-11.57%-37.37%
Obtén más información sobre el precio de Zilliqa

Indicadores técnicos de Zilliqa

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zilliqa en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 3
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002322
0.002322
R2
0.002322
0.002321
R1
0.002321
0.002321
PP
0.002321
0.002321
S1
0.00232
0.00232
S2
0.00232
0.00232
S3
0.002319
0.00232

Señales del mercado de Zilliqa

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$1.82 M
$1.85 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.10M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.23 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$0.46 M
Ventas activas en 7 días
$0.52 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Zilliqa

Ingresos netosPrecio de ZILUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.05 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00
2026-08-08$0.04 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZIL/USDT
$0.002591
$0.002591$0.002591
-5.02%
20.26M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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