Análisis técnico de Horizen (ZEN) de hoy La página de análisis de Horizen proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Horizen a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Horizen (ZEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $4.098 -- +0.04% +1.76% -36.46%

Indicadores técnicos de Horizen

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Horizen en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 4.0973 4.0966 R2 4.0966 4.0962 R1 4.0963 4.096 PP 4.0956 4.0956 S1 4.0953 4.0952 S2 4.0946 4.095 S3 4.0943 4.0946

Señales del mercado de Horizen Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.17M $4.64 M $4.80 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $1.08 M Ventas activas en 3 días $1.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $2.11 M Ventas activas en 7 días $2.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Horizen Ingresos netos Precio de ZENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 4.11 2026-08-11 -$0.15 M 4.04 2026-08-10 -$0.49 M 4.20 2026-08-09 -$0.13 M 4.28 2026-08-08 $0.01 M 4.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Horizen (ZEN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Horizen en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZEN / USDT $4.098 $4.098 $4.098 +1.68% 18.08K (USDT) Trade ZEN / USDC $4.094 $4.094 $4.094 +1.63% 13.12K (USDT) Trade