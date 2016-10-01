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Análisis técnico de Zcash (ZEC) de hoy

Análisis técnico de Zcash (ZEC) de hoy

La página de análisis de Zcash proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zcash a continuación.

Cambio de precio de Zcash (ZEC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$482.45---6.00%-7.23%-7.62%
Obtén más información sobre el precio de Zcash

Indicadores técnicos de Zcash

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zcash en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 3
Comprar 13
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 1Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
482.3333
482.3266
R2
482.3266
482.3228
R1
482.3233
482.3204
PP
482.3166
482.3166
S1
482.3133
482.3128
S2
482.3066
482.3104
S3
482.3033
482.3066

Señales del mercado de Zcash

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.08M
$13.05 M
$12.98 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
4.40M
Compras activas en 3 días
$143.48 M
Ventas activas en 3 días
$139.08 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
4.49M
Compras activas en 7 días
$361.24 M
Ventas activas en 7 días
$356.76 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Zcash

Ingresos netosPrecio de ZECUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.17 M481.60
2026-08-11-$10.66 M470.85
2026-08-10-$3.18 M501.77
2026-08-09$3.47 M523.02
2026-08-08-$0.42 M505.22

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZEC/USDT
$482.45
$482.45$482.45
+2.59%
4.32K (USDT)
ZEC/USDC
$482.37
$482.37$482.37
+2.48%
111.79 (USDT)
ZEC/USD1
$482.7
$482.7$482.7
+2.53%
111.82 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 482.45 USD