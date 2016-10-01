Análisis técnico de Zcash (ZEC) de hoy La página de análisis de Zcash proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ZEC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Zcash a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Zcash (ZEC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $482.45 -- -6.00% -7.23% -7.62%

Indicadores técnicos de Zcash

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Zcash en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 3 Comprar 13 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 1 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 482.3333 482.3266 R2 482.3266 482.3228 R1 482.3233 482.3204 PP 482.3166 482.3166 S1 482.3133 482.3128 S2 482.3066 482.3104 S3 482.3033 482.3066

Señales del mercado de Zcash Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.08M $13.05 M $12.98 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 4.40M Compras activas en 3 días $143.48 M Ventas activas en 3 días $139.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 4.49M Compras activas en 7 días $361.24 M Ventas activas en 7 días $356.76 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Zcash Ingresos netos Precio de ZECUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.17 M 481.60 2026-08-11 -$10.66 M 470.85 2026-08-10 -$3.18 M 501.77 2026-08-09 $3.47 M 523.02 2026-08-08 -$0.42 M 505.22 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Zcash (ZEC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zcash en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ZEC / USDT $482.45 $482.45 $482.45 +2.59% 4.32K (USDT) Trade ZEC / USDC $482.37 $482.37 $482.37 +2.48% 111.79 (USDT) Trade ZEC / USD1 $482.7 $482.7 $482.7 +2.53% 111.82 (USDT) Trade