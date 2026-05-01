Sobre YOUNES Younes es un token de memes impulsado por la comunidad, inspirado en Younes, una superestrella cómica de artes marciales. Es YvY. Younes florece gracias a su propia absurdez, abrazando la idea de que no se trata de tener sentido, sino de hacer una declaración. Como símbolo de la individualidad, Younes anima a ser el protagonista principal, a dejar atrás las inhibiciones y a aceptar plenamente los pensamientos y la voz únicos de cada uno. Al hacerlo, la comunidad alcanza un estado de autoexpresión sin disculpas, sin temor a ser ridículo y fiel a sí misma.

¿Cuál es el precio actual de YOUNES?

El precio en vivo de YOUNES (YOUNES) es €0.000012846189673440000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado YOUNES en el mercado?

YOUNES ocupa actualmente el puesto #9234 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €12845.151081564480000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de YOUNES?

La oferta circulante de YOUNES es de 999998201.24 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de YOUNES?

Durante las últimas 24 horas, YOUNES cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre YOUNES y su máximo histórico y su mínimo histórico?

YOUNES alcanzó un máximo histórico de €0.006944842532350080000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000010326327418080000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de YOUNES hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de YOUNES?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.