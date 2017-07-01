Análisis técnico de Tezos (XTZ) de hoy La página de análisis de Tezos proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XTZ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tezos a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Tezos (XTZ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.197 -- -0.21% -11.90% -47.36%

Indicadores técnicos de Tezos

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tezos en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 3 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1973 0.1972 R2 0.1972 0.1972 R1 0.1972 0.1972 PP 0.1971 0.1971 S1 0.1971 0.1971 S2 0.197 0.1971 S3 0.197 0.197

Señales del mercado de Tezos Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.06M $3.30 M $3.36 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.06M Compras activas en 3 días $0.32 M Ventas activas en 3 días $0.26 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.11M Compras activas en 7 días $0.67 M Ventas activas en 7 días $0.56 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tezos Ingresos netos Precio de XTZUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.20 2026-08-11 -$0.01 M 0.19 2026-08-10 -$0.12 M 0.20 2026-08-09 $0.07 M 0.20 2026-08-08 -$0.01 M 0.20 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Tezos (XTZ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Tezos en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XTZ / USDT $0.1973 $0.1973 $0.1973 +2.12% 282.43K (USDT) Trade