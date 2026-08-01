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Análisis técnico de Avalanche (AVAX) de hoy
Cambio de precio de Avalanche (AVAX)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$6.304
|--
|-6.10%
|-2.42%
|-35.38%
Análisis diario de IA para Avalanche
Análisis de Avalanche de hoy 2026-08-12
- La tasa de financiación de contratos se vuelve negativa: La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.
- Salida neta continua de fondos: En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio.
- Ballenas y presión de venta activa: Las órdenes de venta predominan ligeramente en el volumen de compraventa activa de contratos, y no hay señales de acumulación por parte de ballenas en la cadena; sumado al sentimiento de aversión al riesgo del mercado, esto limita el espacio para un rebote.
Análisis de Avalanche de ayer 2026-08-11
- Salida neta continua de fondos: AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo.
- Dominio de posiciones cortas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido.
- Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ diario alcanza 10 (zona de sobreventa), y el precio ha roto el soporte de múltiples medias móviles; aunque existe una demanda de rebote por sobrevenda, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista.
Indicadores técnicos de Avalanche
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Avalanche en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 7
|Mantener 0
|Comprar 7
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 2
|Mantener 3
|Comprar 7
Señales del mercado de Avalanche
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Avalanche
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.02 M
|6.28
|2026-08-11
|-$0.17 M
|6.22
|2026-08-10
|-$0.72 M
|6.49
|2026-08-09
|-$0.41 M
|6.55
|2026-08-08
|$0.16 M
|6.55
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