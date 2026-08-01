Análisis técnico de Avalanche (AVAX) de hoy La página de análisis de Avalanche proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AVAX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Avalanche a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Avalanche (AVAX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $6.304 -- -6.10% -2.42% -35.38%

Análisis diario de IA para Avalanche Análisis de AVAX de hoy Análisis de AVAX de ayer Análisis de Avalanche de hoy 2026-08-12 La tasa de financiación de contratos se vuelve negativa : La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.

: La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio. Salida neta continua de fondos : En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio.

: En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio. Ballenas y presión de venta activa: Las órdenes de venta predominan ligeramente en el volumen de compraventa activa de contratos, y no hay señales de acumulación por parte de ballenas en la cadena; sumado al sentimiento de aversión al riesgo del mercado, esto limita el espacio para un rebote. La tasa de financiación de contratos se vuelve negativa : La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.

: La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio. Salida neta continua de fondos : En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio.

: En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio. Ballenas y presión de venta activa: Las órdenes de venta predominan ligeramente en el volumen de compraventa activa de contratos, y no hay señales de acumulación por parte de ballenas en la cadena; sumado al sentimiento de aversión al riesgo del mercado, esto limita el espacio para un rebote. Análisis de Avalanche de ayer 2026-08-11 Salida neta continua de fondos : AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo.

: AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo. Dominio de posiciones cortas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido.

: La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido. Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ diario alcanza 10 (zona de sobreventa), y el precio ha roto el soporte de múltiples medias móviles; aunque existe una demanda de rebote por sobrevenda, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista. Salida neta continua de fondos : AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo.

: AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo. Dominio de posiciones cortas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido.

: La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido. Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ diario alcanza 10 (zona de sobreventa), y el precio ha roto el soporte de múltiples medias móviles; aunque existe una demanda de rebote por sobrevenda, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista.

Indicadores técnicos de Avalanche

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Avalanche en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 3 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 6.303 6.303 R2 6.303 6.303 R1 6.303 6.303 PP 6.303 6.303 S1 6.303 6.303 S2 6.303 6.303 S3 6.303 6.303

Señales del mercado de Avalanche Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $27.05 M $27.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 1.24M Compras activas en 3 días $44.95 M Ventas activas en 3 días $43.71 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.53M Compras activas en 7 días $154.98 M Ventas activas en 7 días $153.45 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Avalanche Ingresos netos Precio de AVAXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 6.28 2026-08-11 -$0.17 M 6.22 2026-08-10 -$0.72 M 6.49 2026-08-09 -$0.41 M 6.55 2026-08-08 $0.16 M 6.55 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Avalanche (AVAX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Avalanche en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AVAX / USDT $6.304 $6.304 $6.304 +1.49% 55.39K (USDT) Trade AVAX / USDC $6.3 $6.3 $6.3 +1.66% 4.60K (USDT) Trade AVAX / USD1 $6.302 $6.302 $6.302 +1.51% 8.96K (USDT) Trade