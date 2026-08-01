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Análisis técnico de Avalanche (AVAX) de hoy

Análisis técnico de Avalanche (AVAX) de hoy

La página de análisis de Avalanche proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AVAX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Avalanche a continuación.

Cambio de precio de Avalanche (AVAX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$6.304---6.10%-2.42%-35.38%
Obtén más información sobre el precio de Avalanche

Análisis diario de IA para Avalanche

Análisis de Avalanche de hoy 2026-08-12

  • La tasa de financiación de contratos se vuelve negativa: La tasa de financiación de AVAX es de -0,0078%, lo que indica una ventaja de los bajistas y un sentimiento de mercado pesimista, ejerciendo presión a la baja sobre el precio.
  • Salida neta continua de fondos: En los últimos 6 días, el flujo neto acumulado de fondos ha superado los -4,3 millones de USDT, y las salidas se han ampliado en los últimos dos días, lo que señala la retirada de grandes capitales y representa un factor bajista para el precio.
  • Ballenas y presión de venta activa: Las órdenes de venta predominan ligeramente en el volumen de compraventa activa de contratos, y no hay señales de acumulación por parte de ballenas en la cadena; sumado al sentimiento de aversión al riesgo del mercado, esto limita el espacio para un rebote.

Análisis de Avalanche de ayer 2026-08-11

  • Salida neta continua de fondos: AVAX ha registrado una salida neta acumulada de fondos de aproximadamente 5 millones de USDT en los últimos 7 días, y su caída supera el 1% en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte presión de venta y un precio bajo presión a la baja a corto plazo.
  • Dominio de posiciones cortas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas alcanza 4.57 (larga/corta), con una tasa de financiación del 0.01%, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista entre los inversores minoristas, pero una tendencia bajista por parte de los grandes capitales, haciendo que el precio sea propenso a ser reprimido.
  • Debilidad técnica: El valor J del indicador KDJ diario alcanza 10 (zona de sobreventa), y el precio ha roto el soporte de múltiples medias móviles; aunque existe una demanda de rebote por sobrevenda, la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista.

Indicadores técnicos de Avalanche

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Avalanche en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 3
Comprar 14
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 0Comprar 7
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
6.303
6.303
R2
6.303
6.303
R1
6.303
6.303
PP
6.303
6.303
S1
6.303
6.303
S2
6.303
6.303
S3
6.303
6.303

Señales del mercado de Avalanche

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$27.05 M
$27.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
1.24M
Compras activas en 3 días
$44.95 M
Ventas activas en 3 días
$43.71 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.53M
Compras activas en 7 días
$154.98 M
Ventas activas en 7 días
$153.45 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Avalanche

Ingresos netosPrecio de AVAXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M6.28
2026-08-11-$0.17 M6.22
2026-08-10-$0.72 M6.49
2026-08-09-$0.41 M6.55
2026-08-08$0.16 M6.55

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AVAX/USDT
$6.304
$6.304$6.304
+1.49%
55.39K (USDT)
AVAX/USDC
$6.3
$6.3$6.3
+1.66%
4.60K (USDT)
AVAX/USD1
$6.302
$6.302$6.302
+1.51%
8.96K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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