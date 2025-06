XRP

"Ripple es la moneda base de la red Ripple, que puede circular por toda la red ripple. Tiene un suministro total de 100 mil millones, y está disminuyendo gradualmente a medida que aumenta el número de transacciones. La compañía operativa de Ripple es Ripple Labs (anteriormente OpenCoin). La moneda Ripple es la única moneda común en el sistema ripple. Es diferente de otras monedas en el sistema. Por ejemplo, CNY y USD no se pueden cobrar a través de puertas de enlace. En otras palabras, el CNY emitido por la pasarela A solo se puede cobrar en la puerta de enlace A, no en la puerta de enlace B. De lo contrario, debe convertirlo en CNY de la puerta de enlace B a través del sistema de ondulación de orden pendiente. Sin embargo, Ripple no tiene tales restricciones en absoluto. Es universal en el sistema de ondulación. Ripple (XRP), al igual que Bitcoin, es una moneda digital basada en matemáticas y criptografía. Pero lo que difiere del Bitcoin sin uso real es que XRP desempeña el papel de conexión y cuenta con la función de garantía de seguridad en el sistema Ripple. La garantía de seguridad es indispensable, lo que requiere que la puerta de enlace que participa en este protocolo debe contener una pequeña cantidad de XRP."

NombreXRP

PuestoNo.4

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado0.0384%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)8,49%

Suministro de circulación58 938 652 386

Suministro máx.100 000 000 000

Suministro total99 986 013 292

Tasa de circulación0.5893%

Fecha de emisión2011-04-18 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0,005874 USDT

Máximo histórico3.841939926147461,2018-01-04

Precio más bajo0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain públicaXRP

