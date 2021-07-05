Análisis técnico de XEC (XEC) de hoy La página de análisis de XEC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XEC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XEC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de XEC (XEC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00000658 -- +3.83% +10.42% -15.79%

Indicadores técnicos de XEC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XEC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000006569 0.000006568 R2 0.000006568 0.000006567 R1 0.000006567 0.000006567 PP 0.000006566 0.000006566 S1 0.000006565 0.000006565 S2 0.000006564 0.000006565 S3 0.000006563 0.000006564

Señales del mercado de XEC Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $1.17 M $1.17 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de XEC Ingresos netos Precio de XECUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 $0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 2026-08-08 -$0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera XEC (XEC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de XEC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XEC / USDT $0.00000658 $0.00000658 $0.00000658 +1.01% 10.82B (USDT) Trade