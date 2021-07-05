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Análisis técnico de XEC (XEC) de hoy

Análisis técnico de XEC (XEC) de hoy

La página de análisis de XEC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XEC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de XEC a continuación.

Cambio de precio de XEC (XEC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00000658--+3.83%+10.42%-15.79%
Obtén más información sobre el precio de XEC

Indicadores técnicos de XEC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de XEC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000006569
0.000006568
R2
0.000006568
0.000006567
R1
0.000006567
0.000006567
PP
0.000006566
0.000006566
S1
0.000006565
0.000006565
S2
0.000006564
0.000006565
S3
0.000006563
0.000006564

Señales del mercado de XEC

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$1.17 M
$1.17 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de XEC

Ingresos netosPrecio de XECUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08-$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XEC/USDT
$0.00000658
$0.00000658$0.00000658
+1.01%
10.82B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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