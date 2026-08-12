Análisis técnico de ONYXCOIN (XCN) de hoy La página de análisis de ONYXCOIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XCN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ONYXCOIN a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ONYXCOIN (XCN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0029788 -- -2.84% -19.51% -40.00%

Indicadores técnicos de ONYXCOIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ONYXCOIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 4 Mantener 15 Comprar 7 Medias móviles : Mantener Vender 2 Mantener 9 Comprar 3 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002961 0.002961 R2 0.002961 0.00296 R1 0.00296 0.00296 PP 0.00296 0.00296 S1 0.002959 0.002959 S2 0.002959 0.002959 S3 0.002958 0.002959

Señales del mercado de ONYXCOIN Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $1.78 M $1.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ONYXCOIN Ingresos netos Precio de XCNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ONYXCOIN (XCN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ONYXCOIN en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h XCN / USDT $0.0029788 $0.0029788 $0.0029788 -0.41% 1.85M (USDT) Trade XCN / USDC $0.002964 $0.002964 $0.002964 -0.89% 17.50M (USDT) Trade