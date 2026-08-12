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Análisis técnico de ONYXCOIN (XCN) de hoy

Análisis técnico de ONYXCOIN (XCN) de hoy

La página de análisis de ONYXCOIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XCN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ONYXCOIN a continuación.

Cambio de precio de ONYXCOIN (XCN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0029788---2.84%-19.51%-40.00%
Obtén más información sobre el precio de ONYXCOIN

Indicadores técnicos de ONYXCOIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ONYXCOIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 4
Mantener 15
Comprar 7
Medias móviles:MantenerVender 2Mantener 9Comprar 3
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002961
0.002961
R2
0.002961
0.00296
R1
0.00296
0.00296
PP
0.00296
0.00296
S1
0.002959
0.002959
S2
0.002959
0.002959
S3
0.002958
0.002959

Señales del mercado de ONYXCOIN

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.03M
$1.78 M
$1.75 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ONYXCOIN

Ingresos netosPrecio de XCNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XCN/USDT
$0.0029788
$0.0029788$0.0029788
-0.41%
1.85M (USDT)
XCN/USDC
$0.002964
$0.002964$0.002964
-0.89%
17.50M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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