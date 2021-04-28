Análisis técnico de Chia Network (XCH) de hoy
Cambio de precio de Chia Network (XCH)
|Precio actual
|24 horas
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|$1.372
|--
|-8.84%
|-2.49%
|-44.12%
Flujo de capital de Chia Network
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.01 M
|1.36
|2026-08-11
|$0.01 M
|1.38
|2026-08-10
|$0.00 M
|1.39
|2026-08-09
|$0.00 M
|1.35
|2026-08-08
|$0.00 M
|1.32
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