Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

NombreXCH

PuestoNo.272

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)42.28%

Suministro de circulación14,411,726

Suministro máx.0

Suministro total33,191,992

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-04-28 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1934.50687188,2021-05-03

Precio más bajo8.608855748047983,2025-02-03

Blockchain públicaCHIA

