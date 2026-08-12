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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Xai, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Xai, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Xai (XAI) de hoy

Análisis técnico de Xai (XAI) de hoy

La página de análisis de Xai proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de XAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Xai a continuación.

Cambio de precio de Xai (XAI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.006546--+5.64%-3.83%-43.54%
Obtén más información sobre el precio de Xai

Indicadores técnicos de Xai

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Xai en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 14
Mantener 5
Comprar 7
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 2Comprar 5
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.006536
0.006536
R2
0.006536
0.006535
R1
0.006535
0.006535
PP
0.006535
0.006535
S1
0.006534
0.006534
S2
0.006534
0.006534
S3
0.006533
0.006534

Señales del mercado de Xai

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.28M
$1.38 M
$1.66 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.05M
Compras activas en 3 días
$0.34 M
Ventas activas en 3 días
$0.39 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.08M
Compras activas en 7 días
$3.32 M
Ventas activas en 7 días
$3.24 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Xai

Ingresos netosPrecio de XAIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.10 M0.01
2026-08-10-$0.09 M0.01
2026-08-09-$0.20 M0.01
2026-08-08-$0.23 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
XAI/USDT
$0.006543
$0.006543$0.006543
-0.55%
12.45M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 XAI = 0.006546 USD