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Análisis técnico de Worldcoin (WLD) de hoy

Análisis técnico de Worldcoin (WLD) de hoy

La página de análisis de Worldcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Worldcoin a continuación.

Cambio de precio de Worldcoin (WLD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.3434--+6.51%-16.57%+34.87%
Obtén más información sobre el precio de Worldcoin

Indicadores técnicos de Worldcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Worldcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 5
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 8Mantener 1Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3433
0.3432
R2
0.3432
0.3431
R1
0.3431
0.3431
PP
0.343
0.343
S1
0.3429
0.3429
S2
0.3428
0.3429
S3
0.3427
0.3428

Señales del mercado de Worldcoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.77M
$35.19 M
$34.42 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.75M
Compras activas en 3 días
$59.03 M
Ventas activas en 3 días
$59.77 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.23M
Compras activas en 7 días
$110.96 M
Ventas activas en 7 días
$111.19 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Worldcoin

Ingresos netosPrecio de WLDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.25 M0.34
2026-08-11-$1.21 M0.33
2026-08-10-$1.01 M0.34
2026-08-09$0.98 M0.32
2026-08-08$0.08 M0.31

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WLD/USDT
$0.3434
$0.3434$0.3434
+3.93%
954.73K (USDT)
WLD/USDC
$0.3428
$0.3428$0.3428
+4.13%
170.39K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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