Análisis técnico de Worldcoin (WLD) de hoy La página de análisis de Worldcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Worldcoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Worldcoin (WLD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3434 -- +6.51% -16.57% +34.87%

Indicadores técnicos de Worldcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Worldcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 5 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3433 0.3432 R2 0.3432 0.3431 R1 0.3431 0.3431 PP 0.343 0.343 S1 0.3429 0.3429 S2 0.3428 0.3429 S3 0.3427 0.3428

Señales del mercado de Worldcoin Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.77M $35.19 M $34.42 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.75M Compras activas en 3 días $59.03 M Ventas activas en 3 días $59.77 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.23M Compras activas en 7 días $110.96 M Ventas activas en 7 días $111.19 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Worldcoin Ingresos netos Precio de WLDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.25 M 0.34 2026-08-11 -$1.21 M 0.33 2026-08-10 -$1.01 M 0.34 2026-08-09 $0.98 M 0.32 2026-08-08 $0.08 M 0.31 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Worldcoin (WLD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Worldcoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WLD / USDT $0.3434 $0.3434 $0.3434 +3.93% 954.73K (USDT) Trade WLD / USDC $0.3428 $0.3428 $0.3428 +4.13% 170.39K (USDT) Trade