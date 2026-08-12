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El precio actual de The White Whale hoy es 0.001224 EUR. La capitalización de mercado de WHITEWHALE es 1,223,782.835472 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WHITEWHALE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de The White Whale hoy es 0.001224 EUR. La capitalización de mercado de WHITEWHALE es 1,223,782.835472 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WHITEWHALE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de The White Whale(WHITEWHALE)

Precio en vivo de 1 WHITEWHALE en EUR:

€0.00105264
€0.00105264€0.00105264
+3.11%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de The White Whale (WHITEWHALE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:31:18 (UTC+8)

Precio de The White Whale hoy

El precio actual de The White Whale (WHITEWHALE) hoy es € 0.001224, con una variación del 3.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WHITEWHALE a EUR es € 0.001224 por WHITEWHALE.

The White Whale actualmente está en el puesto #1370 por capitalización de mercado en € 1.22M, con un suministro circulante de 999.82M WHITEWHALE. Durante las últimas 24 horas, WHITEWHALE cotiza entre € 0.001187 (bajo) y € 0.00126 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.171716141730158286, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000027939896961918.

En el corto plazo, WHITEWHALE experimentó un cambio de -2.32% en la última hora y de -0.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 5.25K.

Información del mercado de The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

€ 1.22M
€ 1.22M€ 1.22M

€ 5.25K
€ 5.25K€ 5.25K

€ 1.22M
€ 1.22M€ 1.22M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

La capitalización de mercado actual de The White Whale es de € 1.22M, con un volumen de trading en 24 horas de € 5.25K. El suministro circulante de WHITEWHALE es de 999.82M, con un suministro total de 999822578. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.22M.

Historial de precios de The White Whale EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.001187
€ 0.001187€ 0.001187
24H Mín
€ 0.00126
€ 0.00126€ 0.00126
24H Máx

€ 0.001187
€ 0.001187€ 0.001187

€ 0.00126
€ 0.00126€ 0.00126

€ 0.171716141730158286
€ 0.171716141730158286€ 0.171716141730158286

€ 0.0000027939896961918
€ 0.0000027939896961918€ 0.0000027939896961918

-2.32%

+3.11%

-0.25%

-0.25%

Historial de precios de The White Whale (WHITEWHALE) en EUR

Siga los cambios de precios de The White Whale para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00003175+3.11%
30 Días€ -0.001177-49.03%
60 Días€ -0.002603-68.02%
90 Días€ -0.004867-79.91%
Cambio de precio de The White Whale hoy

Hoy, WHITEWHALE registró un cambio de € +0.00003175 (+3.11%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de The White Whale en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.001177 (-49.03%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de The White Whale en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WHITEWHALE experimentó un cambio de € -0.002603 (-68.02%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de The White Whale en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.004867 (-79.91%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de The White Whale (WHITEWHALE)?

Consulta la página Historial de precios de The White Whale ahora.

Análisis de The White Whale

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The White Whale, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de The White Whale: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de WHITEWHALE: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

**Estructura del mercado** WHITEWHALE_USDT en el gráfico de 4 horas: el precio actual es de 0,001686 USDT, situado un 6,07% por debajo del centro de la zona central (0,001795), lo que indica que se encuentra en la parte inferior del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles simples (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) registran 7 señales de compra. El precio se mantiene por encima del sistema de medias móviles, aunque aún no ha alcanzado la resistencia del centro. **Estado de la dinámica** El MACD muestra una configuración de cruce bajista, con la línea rápida cruzando por debajo de la línea lenta. El RSI se encuentra en la zona de sobreventa, lo que indica que el impulso alcista a corto plazo ya se ha liberado completamente. Las medias móviles de varios períodos siguen dispuestas en orden alcista, mientras que los indicadores rápidos y lentos presentan una divergencia en su dirección.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de The White Whale?

Los precios de los tokens de WHITEWHALE están influenciados por: el sentimiento del mercado y las tendencias generales de las criptomonedas, el volumen de operaciones y la liquidez, la tokenomics y los mecanismos de suministro, las actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto, el compromiso de la comunidad, las listas en exchanges, los movimientos de los grandes inversores (whales), las noticias regulatorias, la correlación con Bitcoin/Ethereum, el desempeño del sector DeFi, los anuncios de alianzas estratégicas y los factores económicos más amplios que afectan a los activos de riesgo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de The White Whale hoy?

La gente quiere conocer el precio de WHITEWHALE hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, gestionar la cartera, determinar el momento adecuado para comprar o vender, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones y mantenerse al tanto de las tendencias del mercado. Los precios en tiempo real ayudan a evaluar la volatilidad y los posibles beneficios o pérdidas.

Predicción de precios para The White Whale

Predicción del precio de The White Whale (WHITEWHALE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de WHITEWHALE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de The White Whale (WHITEWHALE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de The White Whale podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará The White Whale en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de WHITEWHALE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de The White Whale.

Cómo comprar e invertir The White Whale en España

¿Listo para empezar con The White Whale? Comprar WHITEWHALE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar The White Whale. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de The White Whale (WHITEWHALE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará The White Whale instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar The White Whale (WHITEWHALE)

¿Qué puedes hacer con The White Whale?

Poseer The White Whale te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar The White Whale (WHITEWHALE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale es una memecoin en Solana, simbolizada por la “Ballena Blanca”, que representa a una ballena que ha resistido la prueba del tiempo y el bautismo del mercado cripto.

The White Whale Recurso

Para conocer The White Whale más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial The White Whale
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase MemeMeme

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre The White Whale

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:31:18 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para The White Whale (WHITEWHALE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre The White Whale

WHITEWHALE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de WHITEWHALE con apalancamiento. Explora el trading de futuros WHITEWHALEUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera The White Whale (WHITEWHALE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The White Whale en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WHITEWHALE/USDT
€0.00105264
€0.00105264€0.00105264
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TOFU Story

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€0.000317082€0.000317082

+39.13%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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