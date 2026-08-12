Precio de The White Whale hoy

El precio actual de The White Whale (WHITEWHALE) hoy es € 0.001224, con una variación del 3.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WHITEWHALE a EUR es € 0.001224 por WHITEWHALE.

The White Whale actualmente está en el puesto #1370 por capitalización de mercado en € 1.22M, con un suministro circulante de 999.82M WHITEWHALE. Durante las últimas 24 horas, WHITEWHALE cotiza entre € 0.001187 (bajo) y € 0.00126 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.171716141730158286, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000027939896961918.

En el corto plazo, WHITEWHALE experimentó un cambio de -2.32% en la última hora y de -0.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 5.25K.

Información del mercado de The White Whale (WHITEWHALE)

Puesto No.1370 Cap de mercado € 1.22M€ 1.22M € 1.22M Volumen (24H) € 5.25K€ 5.25K € 5.25K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.22M€ 1.22M € 1.22M Suministro de Circulación 999.82M 999.82M 999.82M Suministro máx. 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Suministro total 999,822,578 999,822,578 999,822,578 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The White Whale es de € 1.22M, con un volumen de trading en 24 horas de € 5.25K. El suministro circulante de WHITEWHALE es de 999.82M, con un suministro total de 999822578. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.22M.