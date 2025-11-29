Precio de VIRUS hoy

El precio actual de VIRUS (VIRUS) hoy es $ 0.005233, con una variación del 8.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIRUS a USD es $ 0.005233 por VIRUS.

VIRUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VIRUS. Durante las últimas 24 horas, VIRUS cotiza entre $ 0.005106 (bajo) y $ 0.005929 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VIRUS experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +47.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.23K.

Información del mercado de VIRUS (VIRUS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de VIRUS es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.23K. El suministro circulante de VIRUS es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.