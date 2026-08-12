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El precio actual de VeriFarm hoy es 0.06972 EUR. La capitalización de mercado de VFARM es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VFARM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de VeriFarm hoy es 0.06972 EUR. La capitalización de mercado de VFARM es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VFARM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de VeriFarm(VFARM)

Precio en vivo de 1 VFARM en EUR:

€0.0599592
€0.0599592€0.0599592
-0.55%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de VeriFarm (VFARM)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:20:33 (UTC+8)

Precio de VeriFarm hoy

El precio actual de VeriFarm (VFARM) hoy es € 0.06972, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFARM a EUR es € 0.06972 por VFARM.

VeriFarm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VFARM. Durante las últimas 24 horas, VFARM cotiza entre € 0.06935 (bajo) y € 0.07115 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VFARM experimentó un cambio de -1.38% en la última hora y de +15.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.81K.

Información del mercado de VeriFarm (VFARM)

--
----

€ 6.81K
€ 6.81K€ 6.81K

€ 69.72M
€ 69.72M€ 69.72M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de VeriFarm es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.81K. El suministro circulante de VFARM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 69.72M.

Historial de precios de VeriFarm EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.06935
€ 0.06935€ 0.06935
24H Mín
€ 0.07115
€ 0.07115€ 0.07115
24H Máx

€ 0.06935
€ 0.06935€ 0.06935

€ 0.07115
€ 0.07115€ 0.07115

--
----

--
----

-1.38%

-0.54%

+15.96%

+15.96%

Historial de precios de VeriFarm (VFARM) en EUR

Siga los cambios de precios de VeriFarm para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0003316-0.54%
30 Días€ +0.00856+13.99%
60 Días€ +0.03805+120.14%
90 Días€ +0.0401+135.38%
Cambio de precio de VeriFarm hoy

Hoy, VFARM registró un cambio de € -0.0003316 (-0.54%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de VeriFarm en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00856 (+13.99%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de VeriFarm en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, VFARM experimentó un cambio de € +0.03805 (+120.14%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de VeriFarm en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0401 (+135.38%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de VeriFarm (VFARM)?

Consulta la página Historial de precios de VeriFarm ahora.

Análisis de VeriFarm

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de VeriFarm, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué factores influyen en los precios de VeriFarm?

Varios factores clave influyen en los precios del token VeriFarm (VFARM):

1. Sentimiento del mercado - Tendencias generales del mercado de criptomonedas y confianza de los inversores
2. Demanda de utilidad - Uso dentro del ecosistema de verificación agrícola de VeriFarm
3. Oferta de tokens - Suministro circulante, mecanismos de quema y tasas de emisión
4. Anuncios de alianzas - Colaboraciones con empresas agrícolas o firmas tecnológicas
5. Adopción de la plataforma - Número de granjas y usuarios que utilizan los servicios de VeriFarm
6. Noticias regulatorias - Regulaciones agrícolas y de criptomonedas que afectan al sector
7. Actualizaciones tecnológicas - Mejoras en la plataforma y lanzamientos de nuevas funciones
8. Competencia - Desempeño en comparación con otros proyectos de agrotecnología y DeFi
9. Volumen de operaciones - Niveles de liquidez en los exchanges
10. Tendencias de la industria agrícola - Preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el enfoque en la sostenibilidad

Estos factores interactúan para generar la volatilidad de precios típica de los proyectos de criptomonedas más pequeños.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de VeriFarm hoy?

La gente quiere conocer el precio de VeriFarm (VFARM) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado y sincronizar las órdenes de compra/venta. La cotización en tiempo real ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad, gestionar el riesgo y aprovechar la volatilidad de este token DeFi agrícola.

Predicción de precios para VeriFarm

Predicción del precio de VeriFarm (VFARM) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VFARM en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de VeriFarm (VFARM) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de VeriFarm podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará VeriFarm en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de VFARM para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de VeriFarm.

Cómo comprar e invertir VeriFarm en España

¿Listo para empezar con VeriFarm? Comprar VFARM es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar VeriFarm. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de VeriFarm (VFARM).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará VeriFarm instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar VeriFarm (VFARM)

¿Qué puedes hacer con VeriFarm?

Poseer VeriFarm te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar VeriFarm (VFARM) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es VeriFarm (VFARM)

El Sistema de Trazabilidad Agrícola VeriFarm, basado en blockchain e inteligencia artificial, tiene como objetivo revolucionar la industria agrícola asegurando la transparencia, la eficiencia y el control de calidad mediante tecnologías de vanguardia. Al aprovechar la blockchain, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y los contratos inteligentes, el sistema proporciona un registro inmutable de los productos agrícolas desde la granja hasta la mesa.

VeriFarm Recurso

Para conocer VeriFarm más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial VeriFarm
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre VeriFarm

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:20:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para VeriFarm (VFARM)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre VeriFarm

VFARM USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de VFARM con apalancamiento. Explora el trading de futuros VFARMUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera VeriFarm (VFARM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VeriFarm en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VFARM/USDT
€0.0599506
€0.0599506€0.0599506
-0.57%
96.59K (USDT)

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Top al alza

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Bitcoin Cash Node

Bitcoin Cash Node

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Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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