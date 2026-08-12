Precio de VeriFarm hoy

El precio actual de VeriFarm (VFARM) hoy es € 0.06972, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFARM a EUR es € 0.06972 por VFARM.

VeriFarm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VFARM. Durante las últimas 24 horas, VFARM cotiza entre € 0.06935 (bajo) y € 0.07115 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VFARM experimentó un cambio de -1.38% en la última hora y de +15.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.81K.

Información del mercado de VeriFarm (VFARM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 6.81K€ 6.81K € 6.81K Cap. de mercado totalmente diluida € 69.72M€ 69.72M € 69.72M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de VeriFarm es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.81K. El suministro circulante de VFARM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 69.72M.