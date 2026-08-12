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Análisis técnico de VeChain (VET) de hoy

Análisis técnico de VeChain (VET) de hoy

La página de análisis de VeChain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VeChain a continuación.

Cambio de precio de VeChain (VET)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.004644---0.31%-2.93%-35.48%
Obtén más información sobre el precio de VeChain

Indicadores técnicos de VeChain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VeChain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 4
Comprar 15
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 8
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.004639
0.004639
R2
0.004639
0.004638
R1
0.004638
0.004638
PP
0.004638
0.004638
S1
0.004637
0.004637
S2
0.004637
0.004637
S3
0.004636
0.004637

Señales del mercado de VeChain

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$6.85 M
$7.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$0.22 M
Ventas activas en 3 días
$0.20 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.09M
Compras activas en 7 días
$0.88 M
Ventas activas en 7 días
$0.78 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de VeChain

Ingresos netosPrecio de VETUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VET/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)
VET/USDC
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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