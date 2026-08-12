Análisis técnico de VeChain (VET) de hoy La página de análisis de VeChain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VeChain a continuación. Regístrate

Cambio de precio de VeChain (VET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004644 -- -0.31% -2.93% -35.48%

Indicadores técnicos de VeChain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VeChain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 4 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004639 0.004639 R2 0.004639 0.004638 R1 0.004638 0.004638 PP 0.004638 0.004638 S1 0.004637 0.004637 S2 0.004637 0.004637 S3 0.004636 0.004637

Señales del mercado de VeChain Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $6.85 M $7.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.22 M Ventas activas en 3 días $0.20 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.09M Compras activas en 7 días $0.88 M Ventas activas en 7 días $0.78 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de VeChain Ingresos netos Precio de VETUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera VeChain (VET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VeChain en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VET / USDT $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade VET / USDC $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade