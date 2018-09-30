Análisis técnico de USDCoin (USDC) de hoy La página de análisis de USDCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de USDC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de USDCoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de USDCoin (USDC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.00081 -- +0.01% +0.03% +0.05%

Indicadores técnicos de USDCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de USDCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 1 Mantener 14 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 0 Mantener 7 Comprar 7 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.00027 1.00027 R2 1.00027 1.00026 R1 1.00026 1.00026 PP 1.00026 1.00026 S1 1.00025 1.00025 S2 1.00025 1.00025 S3 1.00024 1.00025

Señales del mercado de USDCoin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.36M $27.29 M $27.65 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.09M Compras activas en 3 días $0.52 M Ventas activas en 3 días $0.43 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $1.56 M Ventas activas en 7 días $1.54 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de USDCoin Ingresos netos Precio de USDCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$26.97 M 1.00 2026-08-11 -$151.39 M 1.00 2026-08-10 -$0.23 M 1.00 2026-08-09 $41.93 M 1.00 2026-08-08 $80.57 M 1.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera USDCoin (USDC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de USDCoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h USDC / USDT $1.00081 $1.00081 $1.00081 +0.01% 59.26M (USDT) Trade USDC / USDF $1.0048 $1.0048 $1.0048 +0.08% 53.66K (USDT) Trade USDC / EUR $0.8667 $0.8667 $0.8667 +0.01% 116.77K (USDT) Trade USDC / BRL $5.187 $5.187 $5.187 +0.07% 55.08K (USDT) Trade