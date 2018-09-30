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Análisis técnico de USDCoin (USDC) de hoy

Análisis técnico de USDCoin (USDC) de hoy

La página de análisis de USDCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de USDC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de USDCoin a continuación.

Cambio de precio de USDCoin (USDC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.00081--+0.01%+0.03%+0.05%
Obtén más información sobre el precio de USDCoin

Indicadores técnicos de USDCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de USDCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 1
Mantener 14
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 0Mantener 7Comprar 7
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 7Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.00027
1.00027
R2
1.00027
1.00026
R1
1.00026
1.00026
PP
1.00026
1.00026
S1
1.00025
1.00025
S2
1.00025
1.00025
S3
1.00024
1.00025

Señales del mercado de USDCoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.36M
$27.29 M
$27.65 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.09M
Compras activas en 3 días
$0.52 M
Ventas activas en 3 días
$0.43 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.56 M
Ventas activas en 7 días
$1.54 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de USDCoin

Ingresos netosPrecio de USDCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$26.97 M1.00
2026-08-11-$151.39 M1.00
2026-08-10-$0.23 M1.00
2026-08-09$41.93 M1.00
2026-08-08$80.57 M1.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
USDC/USDT
$1.00081
$1.00081$1.00081
+0.01%
59.26M (USDT)
USDC/USDF
$1.0048
$1.0048$1.0048
+0.08%
53.66K (USDT)
USDC/EUR
$0.8667
$0.8667$0.8667
+0.01%
116.77K (USDT)
USDC/BRL
$5.187
$5.187$5.187
+0.07%
55.08K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USDC
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