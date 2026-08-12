Precio de Unipeg hoy

El precio actual de Unipeg (UPEG) hoy es € 729.74, con una variación del 19.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPEG a EUR es € 729.74 por UPEG.

Unipeg actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UPEG. Durante las últimas 24 horas, UPEG cotiza entre € 555.04 (bajo) y € 826.56 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UPEG experimentó un cambio de +25.22% en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 65.88K.

Información del mercado de Unipeg (UPEG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 65.88K€ 65.88K € 65.88K Cap. de mercado totalmente diluida € 7.30M€ 7.30M € 7.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000 10,000 10,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Unipeg es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 65.88K. El suministro circulante de UPEG es de --, con un suministro total de 10000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 7.30M.