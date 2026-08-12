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El precio actual de Unipeg hoy es 729.74 EUR. La capitalización de mercado de UPEG es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UPEG a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Unipeg hoy es 729.74 EUR. La capitalización de mercado de UPEG es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UPEG a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Unipeg(UPEG)

Precio en vivo de 1 UPEG en EUR:

€627.5764
€627.5764€627.5764
+19.02%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Unipeg (UPEG)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:08:44 (UTC+8)

Precio de Unipeg hoy

El precio actual de Unipeg (UPEG) hoy es € 729.74, con una variación del 19.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPEG a EUR es € 729.74 por UPEG.

Unipeg actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UPEG. Durante las últimas 24 horas, UPEG cotiza entre € 555.04 (bajo) y € 826.56 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UPEG experimentó un cambio de +25.22% en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 65.88K.

Información del mercado de Unipeg (UPEG)

--
----

€ 65.88K
€ 65.88K€ 65.88K

€ 7.30M
€ 7.30M€ 7.30M

--
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10,000
10,000 10,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Unipeg es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 65.88K. El suministro circulante de UPEG es de --, con un suministro total de 10000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 7.30M.

Historial de precios de Unipeg EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 555.04
€ 555.04€ 555.04
24H Mín
€ 826.56
€ 826.56€ 826.56
24H Máx

€ 555.04
€ 555.04€ 555.04

€ 826.56
€ 826.56€ 826.56

--
----

--
----

+25.22%

+19.02%

+4.22%

+4.22%

Historial de precios de Unipeg (UPEG) en EUR

Siga los cambios de precios de Unipeg para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +100.2899+19.02%
30 Días€ +572.76+364.86%
60 Días€ +124.33+20.53%
90 Días€ -47.08-6.07%
Cambio de precio de Unipeg hoy

Hoy, UPEG registró un cambio de € +100.2899 (+19.02%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Unipeg en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +572.76 (+364.86%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Unipeg en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, UPEG experimentó un cambio de € +124.33 (+20.53%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Unipeg en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -47.08 (-6.07%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Unipeg (UPEG)?

Consulta la página Historial de precios de Unipeg ahora.

Análisis de Unipeg

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Unipeg, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Unipeg: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de UPEG: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

**Estructura del mercado** UPEG_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 463,81 USDT, situándose 22 USDT por debajo del nivel central de 485,80. Se encuentra dentro del rango de soporte comprendido entre S2 (469,50) y S1 (478,40). Todos los indicadores de la serie MA y EMA, incluyendo los 14 parámetros analizados, señalan una señal de compra, mientras que el precio se mantiene por encima del sistema de medias móviles, configurando una disposición alcista. En este momento, la estructura muestra un retroceso a corto plazo, pero el marco de tendencia a medio plazo sigue siendo alcista. **Estado de la dinámica** El cruce alcista del MACD confirma la continuidad del impulso alcista. El RSI se encuentra en un rango neutral sin alcanzar los límites de sobrecompra o sobreventa. Aunque faltan datos para KDJ y StochRSI, el sistema de medias móviles rápidas y lentas apunta en la misma dirección, generando una resonancia alcista. La energía de corto plazo está concentrada en el lado comprador, mientras que la volatilidad se ha estabilizado dentro del rango de soporte. **Niveles clave** En el extremo superior, R1 se sitúa en 494,70 (a +30,89 USDT respecto al precio actual), y R2 en 502,10 (a +38,29 USDT). Estos niveles constituyen una banda de resistencia lejana. Por el lado inferior, S2 se ubica en 469,50 (a -5,69 USDT del precio actual), actuando como soporte cercano, mientras que S1, en 478,40 (a +14,59 USDT), ya ha sido superado y ahora funciona como objetivo de retesteo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Unipeg

Predicción del precio de Unipeg (UPEG) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de UPEG en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Unipeg (UPEG) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Unipeg podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Unipeg en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de UPEG para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Unipeg.

Cómo comprar e invertir Unipeg en España

¿Listo para empezar con Unipeg? Comprar UPEG es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Unipeg. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Unipeg (UPEG).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Unipeg instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Unipeg (UPEG)

¿Qué puedes hacer con Unipeg?

Poseer Unipeg te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Unipeg (UPEG) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Unipeg (UPEG)

A new kind of on-chain object. Not an NFT. Not a token in the conventional sense.

Unipeg Recurso

Para conocer Unipeg más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemNFTFiNFT

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Unipeg

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:08:44 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Unipeg (UPEG)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Unipeg

UPEG USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de UPEG con apalancamiento. Explora el trading de futuros UPEGUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Unipeg (UPEG) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Unipeg en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
UPEG/USDT
€627.5334
€627.5334€627.5334
+19.03%
107.06 (USDT)

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AI Router Protocol

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UPROBINHOOD

€0.260666
€0.260666€0.260666

+0.63%

DAPPOS

DAPPOS

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€0.3164714
€0.3164714€0.3164714

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€0.012513€0.012513

-21.13%

AurumX

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€0.0996998
€0.0996998€0.0996998

-33.67%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

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RAZOR

€0.0066822
€0.0066822€0.0066822

+72.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000318286
€0.000318286€0.000318286

+39.66%

Holoworld AI

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HOLO

€0.08471
€0.08471€0.08471

+33.34%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.7950
€2.7950€2.7950

+34.29%

Aether Network

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AET

€0.01075
€0.01075€0.01075

+19.04%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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