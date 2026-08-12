Precio de Unipeg(UPEG)
El precio actual de Unipeg (UPEG) hoy es € 729.74, con una variación del 19.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPEG a EUR es € 729.74 por UPEG.
Unipeg actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UPEG. Durante las últimas 24 horas, UPEG cotiza entre € 555.04 (bajo) y € 826.56 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, UPEG experimentó un cambio de +25.22% en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 65.88K.
ETH
La capitalización de mercado actual de Unipeg es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 65.88K. El suministro circulante de UPEG es de --, con un suministro total de 10000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 7.30M.
+25.22%
+19.02%
+4.22%
+4.22%
Siga los cambios de precios de Unipeg para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +100.2899
|+19.02%
|30 Días
|€ +572.76
|+364.86%
|60 Días
|€ +124.33
|+20.53%
|90 Días
|€ -47.08
|-6.07%
Hoy, UPEG registró un cambio de € +100.2899 (+19.02%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +572.76 (+364.86%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, UPEG experimentó un cambio de € +124.33 (+20.53%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -47.08 (-6.07%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Unipeg, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de UPEG: alcista, alcista 72% | bajista 28%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
**Estructura del mercado** UPEG_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 463,81 USDT, situándose 22 USDT por debajo del nivel central de 485,80. Se encuentra dentro del rango de soporte comprendido entre S2 (469,50) y S1 (478,40). Todos los indicadores de la serie MA y EMA, incluyendo los 14 parámetros analizados, señalan una señal de compra, mientras que el precio se mantiene por encima del sistema de medias móviles, configurando una disposición alcista. En este momento, la estructura muestra un retroceso a corto plazo, pero el marco de tendencia a medio plazo sigue siendo alcista. **Estado de la dinámica** El cruce alcista del MACD confirma la continuidad del impulso alcista. El RSI se encuentra en un rango neutral sin alcanzar los límites de sobrecompra o sobreventa. Aunque faltan datos para KDJ y StochRSI, el sistema de medias móviles rápidas y lentas apunta en la misma dirección, generando una resonancia alcista. La energía de corto plazo está concentrada en el lado comprador, mientras que la volatilidad se ha estabilizado dentro del rango de soporte. **Niveles clave** En el extremo superior, R1 se sitúa en 494,70 (a +30,89 USDT respecto al precio actual), y R2 en 502,10 (a +38,29 USDT). Estos niveles constituyen una banda de resistencia lejana. Por el lado inferior, S2 se ubica en 469,50 (a -5,69 USDT del precio actual), actuando como soporte cercano, mientras que S1, en 478,40 (a +14,59 USDT), ya ha sido superado y ahora funciona como objetivo de retesteo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Unipeg podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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A new kind of on-chain object. Not an NFT. Not a token in the conventional sense.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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