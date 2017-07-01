Análisis técnico de Tron (TRX) de hoy La página de análisis de Tron proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TRX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tron a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Tron (TRX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3344 -- +2.41% +0.96% -4.46%

Indicadores técnicos de Tron

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tron en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 4 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.33438 0.33438 R2 0.33438 0.33437 R1 0.33437 0.33437 PP 0.33437 0.33437 S1 0.33436 0.33436 S2 0.33436 0.33436 S3 0.33435 0.33436

Señales del mercado de Tron Volumen neto actual de órdenes abiertas -9.47M $74.08 M $83.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $3.82 M Ventas activas en 3 días $3.83 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.38M Compras activas en 7 días $7.47 M Ventas activas en 7 días $7.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Tron Ingresos netos Precio de TRXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.36 M 0.33 2026-08-11 $3.42 M 0.33 2026-08-10 $3.45 M 0.33 2026-08-09 $3.07 M 0.33 2026-08-08 $0.22 M 0.33 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.