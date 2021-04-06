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Análisis técnico de Alien Worlds Trilium (TLM) de hoy

Análisis técnico de Alien Worlds Trilium (TLM) de hoy

La página de análisis de Alien Worlds Trilium proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TLM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alien Worlds Trilium a continuación.

Cambio de precio de Alien Worlds Trilium (TLM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001525---3.89%-20.35%-23.33%
Obtén más información sobre el precio de Alien Worlds Trilium

Indicadores técnicos de Alien Worlds Trilium

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alien Worlds Trilium en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 4
Mantener 13
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 1Mantener 9Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001523
0.001523
R2
0.001523
0.001522
R1
0.001522
0.001522
PP
0.001522
0.001522
S1
0.001521
0.001521
S2
0.001521
0.001521
S3
0.00152
0.001521

Señales del mercado de Alien Worlds Trilium

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.90M
$13.60 M
$14.49 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.15 M
Ventas activas en 3 días
$0.18 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.73 M
Ventas activas en 7 días
$0.74 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Alien Worlds Trilium

Ingresos netosPrecio de TLMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.06 M0.00
2026-08-11-$0.07 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09-$0.13 M0.00
2026-08-08$0.13 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TLM/USDT
$0.0015247
$0.0015247$0.0015247
-3.55%
36.26M (USDT)
TLM/USDC
$0.0015223
$0.0015223$0.0015223
-3.54%
34.95M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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