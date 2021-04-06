Análisis técnico de Alien Worlds Trilium (TLM) de hoy La página de análisis de Alien Worlds Trilium proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TLM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alien Worlds Trilium a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Alien Worlds Trilium (TLM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001525 -- -3.89% -20.35% -23.33%

Indicadores técnicos de Alien Worlds Trilium

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alien Worlds Trilium en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 4 Mantener 13 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 9 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001523 0.001523 R2 0.001523 0.001522 R1 0.001522 0.001522 PP 0.001522 0.001522 S1 0.001521 0.001521 S2 0.001521 0.001521 S3 0.00152 0.001521

Señales del mercado de Alien Worlds Trilium Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.90M $13.60 M $14.49 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.15 M Ventas activas en 3 días $0.18 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.73 M Ventas activas en 7 días $0.74 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Alien Worlds Trilium Ingresos netos Precio de TLMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.06 M 0.00 2026-08-11 -$0.07 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 -$0.13 M 0.00 2026-08-08 $0.13 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Alien Worlds Trilium (TLM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Alien Worlds Trilium en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TLM / USDT $0.0015247 $0.0015247 $0.0015247 -3.55% 36.26M (USDT) Trade TLM / USDC $0.0015223 $0.0015223 $0.0015223 -3.54% 34.95M (USDT) Trade