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Análisis técnico de Bittensor (TAO) de hoy

Análisis técnico de Bittensor (TAO) de hoy

La página de análisis de Bittensor proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bittensor a continuación.

Cambio de precio de Bittensor (TAO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$205.11--+2.84%-1.28%-30.04%
Obtén más información sobre el precio de Bittensor

Indicadores técnicos de Bittensor

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bittensor en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 4
Comprar 16
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
205.1333
205.1066
R2
205.1066
205.0761
R1
205.0533
205.0572
PP
205.0266
205.0266
S1
204.9733
204.9961
S2
204.9466
204.9772
S3
204.8933
204.9466

Señales del mercado de Bittensor

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.16M
$13.57 M
$12.42 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
2.88M
Compras activas en 3 días
$104.37 M
Ventas activas en 3 días
$101.49 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.26M
Compras activas en 7 días
$253.18 M
Ventas activas en 7 días
$252.92 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bittensor

Ingresos netosPrecio de TAOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.14 M204.79
2026-08-11-$1.43 M198.40
2026-08-10-$0.82 M202.37
2026-08-09$1.72 M208.87
2026-08-08-$0.91 M198.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TAO/USDT
$205.11
$205.11$205.11
+3.49%
5.77K (USDT)
TAO/USDC
$204.89
$204.89$204.89
+3.34%
518.46 (USDT)
TAO/EUR
$177.59
$177.59$177.59
+3.38%
331.56 (USDT)
TAO/USD1
$204.99
$204.99$204.99
+3.30%
271.46 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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TAO
USD
USD

1 TAO = 205.11 USD