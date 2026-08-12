Análisis técnico de Bittensor (TAO) de hoy La página de análisis de Bittensor proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TAO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bittensor a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bittensor (TAO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $205.11 -- +2.84% -1.28% -30.04%

Indicadores técnicos de Bittensor

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bittensor en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 205.1333 205.1066 R2 205.1066 205.0761 R1 205.0533 205.0572 PP 205.0266 205.0266 S1 204.9733 204.9961 S2 204.9466 204.9772 S3 204.8933 204.9466

Señales del mercado de Bittensor Volumen neto actual de órdenes abiertas 1.16M $13.57 M $12.42 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 2.88M Compras activas en 3 días $104.37 M Ventas activas en 3 días $101.49 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.26M Compras activas en 7 días $253.18 M Ventas activas en 7 días $252.92 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bittensor Ingresos netos Precio de TAOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.14 M 204.79 2026-08-11 -$1.43 M 198.40 2026-08-10 -$0.82 M 202.37 2026-08-09 $1.72 M 208.87 2026-08-08 -$0.91 M 198.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bittensor (TAO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bittensor en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TAO / USDT $205.11 $205.11 $205.11 +3.49% 5.77K (USDT) Trade TAO / USDC $204.89 $204.89 $204.89 +3.34% 518.46 (USDT) Trade TAO / EUR $177.59 $177.59 $177.59 +3.38% 331.56 (USDT) Trade TAO / USD1 $204.99 $204.99 $204.99 +3.30% 271.46 (USDT) Trade