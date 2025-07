TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

NombreTAO

PuestoNo.30

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0011%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)3,015.78%

Suministro de circulación9,416,230

Suministro máx.21,000,000

Suministro total9,416,230

Tasa de circulación0.4483%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico767.6796797200545,2024-04-11

Precio más bajo30.40095531468245,2023-05-14

Blockchain públicaTAO

Sector

Redes sociales

