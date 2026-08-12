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Análisis técnico de Synapse (SYN) de hoy

Análisis técnico de Synapse (SYN) de hoy

La página de análisis de Synapse proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SYN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Synapse a continuación.

Cambio de precio de Synapse (SYN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.10332--+4.81%-67.41%+93.01%
Obtén más información sobre el precio de Synapse

Indicadores técnicos de Synapse

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Synapse en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 8
Comprar 5
Medias móviles:VenderVender 7Mantener 4Comprar 3
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1032
0.1032
R2
0.1032
0.1031
R1
0.1031
0.1031
PP
0.1031
0.1031
S1
0.103
0.103
S2
0.103
0.103
S3
0.1029
0.103

Señales del mercado de Synapse

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.88M
$10.51 M
$11.39 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$1.24 M
Ventas activas en 3 días
$1.31 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.18M
Compras activas en 7 días
$9.25 M
Ventas activas en 7 días
$9.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Synapse

Ingresos netosPrecio de SYNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.08 M0.11
2026-08-11-$0.04 M0.11
2026-08-10$0.04 M0.10
2026-08-09$0.17 M0.11
2026-08-08-$0.19 M0.12

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SYN/USDT
$0.10332
$0.10332$0.10332
-2.13%
1.94M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.10332 USD