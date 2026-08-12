Análisis técnico de Synapse (SYN) de hoy La página de análisis de Synapse proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SYN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Synapse a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Synapse (SYN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10332 -- +4.81% -67.41% +93.01%

Indicadores técnicos de Synapse

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Synapse en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 8 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 7 Mantener 4 Comprar 3 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1032 0.1032 R2 0.1032 0.1031 R1 0.1031 0.1031 PP 0.1031 0.1031 S1 0.103 0.103 S2 0.103 0.103 S3 0.1029 0.103

Señales del mercado de Synapse Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.88M $10.51 M $11.39 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $1.24 M Ventas activas en 3 días $1.31 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.18M Compras activas en 7 días $9.25 M Ventas activas en 7 días $9.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Synapse Ingresos netos Precio de SYNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.08 M 0.11 2026-08-11 -$0.04 M 0.11 2026-08-10 $0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.17 M 0.11 2026-08-08 -$0.19 M 0.12 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Synapse (SYN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Synapse en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SYN / USDT $0.10332 $0.10332 $0.10332 -2.13% 1.94M (USDT) Trade