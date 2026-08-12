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Análisis técnico de Lido Staked ETH (STETH) de hoy
Cambio de precio de Lido Staked ETH (STETH)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1,886.36
|--
|+0.60%
|+4.25%
|-15.88%
Flujo de capital de Lido Staked ETH
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.04 M
|1,882.74
|2026-08-11
|$0.02 M
|1,861.52
|2026-08-10
|$0.02 M
|1,877.53
|2026-08-09
|$0.03 M
|1,926.81
|2026-08-08
|$0.04 M
|1,923.25
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