Análisis técnico de SKALE (SKL) de hoy La página de análisis de SKALE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SKALE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SKALE (SKL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003493 -- -3.08% -20.24% -47.99%

Indicadores técnicos de SKALE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SKALE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 1 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003489 0.003489 R2 0.003489 0.003488 R1 0.003488 0.003488 PP 0.003488 0.003488 S1 0.003487 0.003487 S2 0.003487 0.003487 S3 0.003486 0.003487

Señales del mercado de SKALE Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.09M $2.00 M $1.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SKALE Ingresos netos Precio de SKLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SKALE (SKL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SKALE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SKL / USDT $0.003493 $0.003493 $0.003493 +0.80% 18.49M (USDT) Trade SKL / USDC $0.00349 $0.00349 $0.00349 +0.86% 16.35M (USDT) Trade