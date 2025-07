Información de SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Sitio web oficial: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Whitepaper: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7