Análisis técnico de SHIBAINU (SHIB) de hoy La página de análisis de SHIBAINU proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SHIB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SHIBAINU a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SHIBAINU (SHIB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000004478 -- -9.99% +6.13% -28.12%

Indicadores técnicos de SHIBAINU

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SHIBAINU en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 8 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 3 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000004479 0.000004478 R2 0.000004478 0.000004478 R1 0.000004478 0.000004478 PP 0.000004477 0.000004477 S1 0.000004477 0.000004477 S2 0.000004476 0.000004477 S3 0.000004476 0.000004476

Señales del mercado de SHIBAINU Volumen neto actual de órdenes abiertas -8.72M $41.44 M $50.16 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $7.93 M Ventas activas en 3 días $7.93 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.66M Compras activas en 7 días $21.18 M Ventas activas en 7 días $20.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SHIBAINU Ingresos netos Precio de SHIBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.39 M 0.00 2026-08-10 $0.25 M 0.00 2026-08-09 $0.73 M 0.00 2026-08-08 $0.20 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SHIBAINU (SHIB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SHIBAINU en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SHIB / USDT $0.000004478 $0.000004478 $0.000004478 +0.74% 185.06B (USDT) Trade SHIB / USDC $0.000004473 $0.000004473 $0.000004473 +0.78% 5.93B (USDT) Trade